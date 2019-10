Francesco Totti come non l'avete mai visto: hot yoga a 38 gradi su Instagram. E lui reagisce così

Tutti vogliono Francesco Totti. Dalla nazionale di calcio a cinque a quella di beach volley, da Celebrity Hunted ai documentari. E lui? Oltre a divertirsi giocando a calcio a otto, cerca di tenersi in forma privatamente. Oggi l'ex capitano della Roma è apparso come non l'avete mai visto: ha voluto provare l'hot yoga a 38 gradi, la versione contemporanea della disciplina millenaria che ha conquistato l’America e sta cominciando a diffondersi anche in Italia.

«La colpa è mia che ti ascolto», scrive a commento del video pubblicato su Instagram riferendosi al personal trainer Fabrizio Iacorossi. Nelle immagini Francesco Totti è alle prese con una delle classiche posizione che si assumono durante lo yoga. Guardando il cellulare che lo sta filmando non riesce a trattenere il suo celebre sorriso beffardo.

