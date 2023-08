Francesca Tocca e la frecciatina a Raimondo Todaro sui social: è di nuovo crisi?

Raimondo Todaro e Francesca Tocca potrebbero essere di nuovo in crisi. La coppia ha avuto un passato travagliato: si sono conosciuti e innamorati nel 2013, hanno avuto una figlia e si sono sposati per poi lasciarsi dopo 10 anni per presunti tradimenti. Da qualche anno l'amore è tornato ma le cose potrebbero non andare troppo bene tra loro, ultimamente.

Ritorno di fiamma e nuovi dubbi

Dopo essersi ritrovati ad Amici di Maria De Filippi i due sembravano essere tornati più innamorati che mai, tanto che lo stesso Todaro lo scorso mese ha fatto una romantica dedica alla Tocca per il suo compleanno: «Sei una persona speciale. Tanti auguri amore mio». Nelle scorse ore però Francesca ha postato una storia che ha fatto insospettire i follower sul fatto che qualcosa tra loro non vada bene.

Presunta crisi

La ballerina ha pubblicato la foto di un libro con alcune frasi sottolineate.

Si possono leggere dei passaggi in cui si parla dell’amore e di come chi è uscito una volta dalla tua vita se ne andrà anche in futuro: «In amore non impariamo mai niente dall’esperienza. Inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale. La gente torna ma le cose non ritornano com’erano. La gente torna ma non si può tornare indietro per ripartire da un momento che è ormai svanito nel tempo».