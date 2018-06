Francesca Cipriani, nuovo "ritocchino" al seno: «Porto l'ottava. Mi piace, sto bene!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – L’avevo annunciato e alla fine l’ha fatto,è di nuovo ricorsa all’aiuto del chirurgo per aumentare la taglia del suo seno che passa dalla settima all’L’ex gieffina e naufraga dell’Isola dei Famosi aveva deciso: “Dovevo togliermi alcune cisti al petto – ha fatto sapere a “DiPiù” – ma quando mi sono operata ne ho approfittato per ingrandire di nuovo il seno”.Non è il primo intervento, ma la sua non è una scelta esagerata: “Lo so che sembra strano, che può sembrare esagerato ... Già avevo la settima ... se però mi guardo allo specchio, . Ho sempre voluto essere una maggiorata e per questo non è la prima volta che intervengo sul mio corpo. So già che cosa vuole dirmi: Francesca, lei si rifà perché è fragile, insicura e non ci sono limiti. Può essere, anzi magari è proprio così. Ma non vede che bel seno”