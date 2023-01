Baby Belen, la foto dal passato scatena i social: «Uguale a Santiago». Gli haters la attaccano: «Bruttina, non sembri tu»

Un po' Santiago, un po' Luna Marì. Belen Rodriguez ha condiviso una foto del suo passato su Instagram, accendendo il dibattito tra i follower sulla somiglianza con i figli. «Sei identica a Santiago», scrivono in molti. Ma c'è chi controbatte: «No, è uguale a Luna Marì». Ma c'è anche chi ha preso spunto per qualche critica.

Belen, tra like e i soliti haters

Belen ha condiviso la foto nella tarda serata di mercoledì. Forse mentre scandagliava tra i ricordi, ha trovato la foto che ha voluto condividere con chi la segue sui social. «Una mini me», ha scritto. Inevitabili i paragoni con i suoi due figli Santiago, avuto dall'attuale compagno Stefano De Martino, e Luna Marì, secondogenita nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. «Vedo Santi, ma se copri la bocca sei uguale a Luna», scrive la mamma della showgirl, Veronica Cozzani.

In tanti sono d'accordo con lei, anche se per la maggior parte di chi commenta, quella foto ricorda proprio il piccolo Santiago. «Siete uguali». Tra i tanti commenti, non mancano quelli di chi ha preferito attaccare: «Bruttina», scrive un utente. «Vola basso», le commenta un altro. «A me non sembra proprio lei... molto più bella da adulta», scrive un altro. E c'è pure chi prova a dare consigli: «Basta chirurgia, ti stai rovinando completamente il viso».