Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano. Proposta sotto l'albero di Natale: «She said Yes»

L'annuncio arriva nei giorni di Natale sui social. «She said... YES»: Filippo Magnini sposa Giorgia Palmas. La proposta di matrimonio del campione di nuoto alla showgirl è arrivata sotto l'albero di Natale. Ad annunciarlo è stato lo stesso Magnini sul suo profilo Instagram. Un abbraccio con l'albero di sfondo subito dopo il "Sì" che ha sancito le future nozze.

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez, Natale in famiglia a casa di Stefano De Martino. All'appello mancano Cecilia e Jeremias

Le confessioni di Alessia Marcuzzi: «Ho peccato, ma quando ho tradito mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere»



Felicissima Giorgia Palmas che sui social ha mostrato tutta la sua gioia: «Sono tanto emozionata - ha scritto in un post su Instagram - ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola 💫 Ti Amo da morire @filomagno82 sono la persona più felice del mondo».

Non si sono fatte attendere le reazioni social dei vip. A partire da Salvatore Esposito, il Genny di Gomorra, che si è congratulato con la coppia: «Auguroni», ha scritto. Poi la presentatrice e attrice Elena Di Cioccio, l'ex tennista Flavia Pennetta, Melissa Satta e molti altri.

Ultimo aggiornamento: 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA