Fedez a Miami senza Chiara Ferragni, sui social le foto della villa extralusso. Ma i fan notano (forse) un dettaglio

Mentre Chiara Ferragni si gode il Festival di Sanremo da casa con i figli e la famiglia, Fedez è partito alla volta di Miami: ancora ignote le ragioni del suo viaggio, probabilmente per questioni lavorative, ma come spesso accade la sua trasferta in solitaria è stata cavalcata da molti per sottolineare il periodo non felicissimo con la moglie, peraltro provata negli ultimi mesi da attacchi e scandali dopo il pandoro gate.

Fedez a Miami, giallo colazione

Fedez è dunque a Miami, e sui social ha mostrato la villa superlusso in cui alloggia: terrazze con vista sulla città, megapiscina da sogno e una vista sull'oceano niente male.

Ai fan non è sfuggito però un particolare: la colazione, dalle immagini, sembra essere per due. C'è già chi tira fuori il "caso" e ipotizzano che alla base della presunta crisi con Chiara potrebbe esserci qualcos'altro, ma l'ipotesi più probabile è che al suo fianco ci sia qualcuno del suo staff, magari la sua assistente.

E Chiara dov'era?

Intanto ieri Chiara Ferragni ha passato la serata a casa di amici, tra pizza e Sanremo. Insieme a lei c'era Veronica Ferraro, futura moglie di Davide Simonetta, producer di Annalisa. L'influencer è una delle amiche irriducibili di Chiara. Con loro anche l'amico d'adolescenza dell'imprenditrice, il designer Filippo Fiora, che ha progettato la nuova casa dei Ferragnez. Anche lui fa parte del cerchio ristretto, nell'ultimo tempo riservato a pochissimi eletti.