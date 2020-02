Fedez e i sex toys arrivati a casa: così diverte i followers, ma la causa è nobile

Fedez sa come far divertire i followers con l'ironia e gli aneddoti stravaganti di cui spesso è protagonista. Il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato delle storie su Instagram in cui mostra un pacco particolare arrivato a casa poco tempo fa. Si tratta di sex toys che provengono dall'Australia. Ne mostra qualcuno, soprattutto quelli più particolari e originali. In sottofondo le sue stesse risate, mentre dietro l'acquisto ci sarebbe una causa nobile.

LEGGI ANCHE: Serena Enardu e il suo futuro con Pago: «Se l'ho tradito? Mai. Me lo sposerei subito»

«Ricordate quando avevo ordinato altri vibratori dall'Australia? Ecco, forse mi sono fatto prendere un po' la mano», dice il cantante mostrando i sex toys acquistati da un'azienda che ha devoluto i proventi allo spegnimento degli incendi che hanno devastato il continente australiano negli ultimi mesi. Lo slogan dell'iniziativa era «Aiutare non ha mai fatto sentire così bene».

«Ho trovato questo sito che vende vibratori, dove puoi comprarne uno ispirato all'Australia, perché come potete vedere ha la forma del Continente. Però è un vibratore con un koala. Se compri il vibratore aiuti l'Australia. Mi sembra l'idea più figa che abbia mai visto probabilmente», aveva detto Fedez a gennaio dopo aver scoperto il sito di quest'azienda. «Sono molto realistici e mi fanno anche un po' senso... così ho salvato l'Australia dalla deforestazione», conclude nelle stories in un momento goliardico.

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA