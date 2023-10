Fedez salva un pappagallo nel cuore di Milano, il rapper blocca il traffico e lo rincorre: «Ero esperto solo di piccioni»

Fedez "salva" il pappagallo: e la storia diventa virale. Un piccolo pappagallo giallo svolazzava nella mattinata di martedì 17 ottobre per le vie del centro di Milano. A notarlo è stato Federico Lucia, il rapper appunto, che stava girando in auto insieme a un'amica. I due, quindi, si sono fermati mettendosi a rincorrere il volatile per poterlo portare al sicuro, aiutati anche da alcuni passanti. Dopo aver bloccato il traffico per qualche minuto, sono riusciti ad afferrare il pappagallo e a metterlo in un contenitore per giocattoli in attesa dell'arrivo dei tecnici dell'Enpa.

Fedez salva il pappagallo, la storia

Le operazioni di salvataggio sono state condivise attraverso le storie Instagram di Fedez, che ha filmato i tentativi dell'amica e dei passanti di bloccare il pappagallo. «Ele prendilo, ma è di qualcuno?», domanda il cantante mentre il volatile sfugge alla presa della ragazza, «signora c'è un pappagallo, sa di chi è?», chiede poi a una donna di passaggio.

Alla fine, il gruppo è riuscito a prenderlo usando un lenzuolo, proprio pochi secondi prima che il piccolo pappagallo potesse infilarsi sotto le auto in sosta. Portato all'interno di un palazzo della zona, il volatile è stato messo dentro una cesta in tela per giocattoli, in attesa dell'arrivo dei tecnici dell'Ente nazionale protezione animali. Il racconto dell'operazione di salvataggio termina con un'altra storia Instagram, dove il rapper comunica che il piccolo pappagallo è ormai al sicuro: «Noi siamo esperti salvatori di piccioni, questo ci mancava», conclude ironico.