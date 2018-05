Corona a Verissimo, donna s'inchina e lui pubblica il video: polemica social

di Simone Pierini

«Poi vedi perché l'Italia va a rotoli! Se sei onesto spali e ingoi merda! Se sei farabutto diventi un idolo! Perché la gente pensa che sia cambiato!». Sono alcuni dei messaggi che hanno accompagnato ilpubblicato dasuL'ex fotografo dei vip tornato in libertà è stato ospite didella puntata che andrà in onda sabato pomeriggio dalle ore 16. Nella registrazione si vedeper rendergli omaggio. Lui non ha esitato a lanciare il filmato sul suo profilo social.Corona viene acclamato dal pubblico, come fosse un idolo. Alcuni utenti non hanno gradito ed hanno espresso tutto il loro disappunto per questo fenomeno creatosi attorno a un personaggio discusso.«Ma nemmeno per la fata che fa i miracoli mi inginocchierei figurati per Corona», scrive una follower arrabbiata. Tuttavia tantissimi sono anche i messaggi di incoraggiamento, sulla scia dell'accoglienza ricevuta in studio. Come sempre quindi Corona divide l'opinione pubblica.