Fabrizio Corona hot su Instagram: il lato B è in bella mostra

Fabrizio Corona non smette mai di provocare. E stavolta lo fa in maniera decisamente hot. Sui Instagram ha postato un video in cui compare mezzo nudo per la sua campagna pubblicitaria sui costumi Adalet.«Ciak si gira, parte prima». E il aciak in questione vede Corona di schiena con il lato B decisamente in vista. Neanche a dirlo, pioggia di commenti (e di like).