Corona passeggia con la fidanzata Silvia e la sorella Giulia

MILANO – Leggo.it torna a parlare diL’ex re dei paparazzi infatti appena uscito di prigione ha fatto di nuovo parlare di se per via del “richiamo” per aver pubblicato alcuni video (cosa che gli era stata vietata) sui social.Ritrovata la libertà Fabrizio ha riabbracciato il suo amore Silvia Provvedi, con cui trascorre tutto il suo tempo livero: la coppia è stata fotografata da "DiPiù” mentre passeggia romanticamente con destinazione palestra, scortata dalla sorella di Silvia, Giulia, con cui forma il duo musicale de “Le Donatella”.