Corona balbetta su Belen: «La galera mi ha fatto bene» E ironizza su Iannone

di Domenico Zurlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La mia vita è un film»., ospite di Mattino Cinque, è stato intervistato daquesta mattina: un lungo dialogo in cui l’ex fotografo dei vip si è aperto, a poche settimane dalla sua uscita dal carcere e dallo stop al “silenzio” con i media al quale era obbligato. «Io ce l’ho nel sangue questa cosa di fare sempre notizia», le sue parole. Due giorni fa aveva usato parole forti contro il pg, che aveva chiesto la sua condanna nel processo d’appello: «Vorrei ringraziare il mio magistrato di sorveglianza, Luerti, e vorrei chiedere scusa per le parole e i toni usati nei confronti del pg - ha specificato - La galera è stata l’esperienza più forte della mia vita, ho scritto il libro più bello della mia storia. Ora sono un uomo migliore, la galera mi ha fatto bene».«Ho avuto vari momenti di disperazione, senza mai piangere - continua - Quando mi hanno arrestato in Portogallo ed avevo una condanna a 13 anni ho detto ‘ricordatevi che non sono morto’. E ora sono fuori». «Momenti di sconforto? Ne ho avuti due. Il primo è quando mi hanno trasferito dal carcere di Busto a quello di Opera, lasciandomi un mese in isolamento, una roba tremenda - aggiunge - il secondo è quando mi hanno revocato l’affidamento. Ma poi ho preso i libri, ho studiato. Basta porsi degli obiettivi e raggiungerli». «La cosa più assurda è la domenica pomeriggio in estate, la cosa più brutta che c’è: 40 gradi fuori, in tv non c’è niente, corridoi vuoti - ricorda - e anche le feste natalizie. Io il Natale lo passavo in cella facendo ‘comunione’ con altre celle, si cercava di stare uniti. Ma mancava l’affetto familiare».«Ci lega un bene profondo», dice Corona parlando della sua ex Belen Rodriguez - «è un rapporto profondo. Mi spiace di non avere lo stesso tipo di rapporto con la mia ex moglie». Davanti alla domanda della Panicucci sul perché è finita, Corona tituba, balbetta, sembra quasi imbarazzato: e la conduttrice glielo sottolinea. «Avevo avanti 13 anni di galera - aggiunge poi - poi bisogna vedere se ciò che ha trovato l’ha resa più felice di prima. So che il divorzio è stato la cosa più difficile della sua vita».Poi ironizza su Iannone, attuale compagno di Belen (anche se gli ultimi rumors parlano di una rottura): «Oggettivamente è un po’ cambiato, ora mi somiglia… - dice - anche Stefano De Martino ha avuto lo stesso tipo di trasformazione. È Belen che li cambia, perché lei cerca la bellezza: è una cosa che mi diverte da morire». «Le donne? Ero un malato cronico - continua - io ho bisogno di fare l’amore tutti i giorni, di avere una persona a casa che mi aspetta. Ho avuto tante donne, potrei fare quello che voglio, ma ora sono un monogamo».Corona ha parlato anche di un possibile matrimonio con Silvia Provvedi: ipotesi per adesso lontana. «Siamo tornati a vivere insieme, lei aveva preso una casa da sola ma l’ha già lasciata - conclude - Sono passati tre mesi da quando sono uscito, abbiamo avuto una storia travagliata. La galera ci ha unito più di qualsiasi cosa, Silvia si è sobbarcata di tutto, io ho eliminato tutto, io parlavo solo con lei, sentivo solo lei, vedevo solo lei: è un legame fortissimo».«Ma l’impatto con la vita fuori è sconvolgente, nessuno lo può capire. Non stavo bene mentalmente e fisicamente, ero molto nervoso: quando mi hanno arrestato ero all’apice del mio successo, dovevo fare 4 film. Poi sono successi tanti casini, ma quest’ultima litigata che è stata brutta e ci ha divisi, ma ora ci ha reso molto uniti e stiamo bene come non siamo mai stati. Lei ha detto che non mi sposerebbe? Lei ha 24 anni, io 44, chi sposerebbe un vecchio di 44 anni? Anche se il vecchio non è così male…».