Taylor Mega, l'ex fidanzato gay da Barbara D'Urso racconta: «Mi lasciò per Sfera Ebbasta»

Rompe il silenzio da Barbara D'Urso l'ex fidanzato - dichiaratamente gay - di Taylor Mega. L'influencer aveva rivelato su Instagram di aver avuto una relazione importante con un ragazzo omosessuale. Si tratta di Alberto De Pisis, un esperto di comunicazione: «Non era la femme fatale che vediamo adesso sullo schermo. Nacque una simpatia, lei sapeva benissimo del mio orientamento. Io conobbi un’altra Taylor», racconta.

Taylor Mega, compleanno extralusso tra elicottero e dollari finti. Erica Piamonte a Pomeriggio 5: «Io c'ero, l'ex Giorgia non l'ho vista»

«La conobbi a giugno 2018, era del tutto sconosciuta al pubblico. Non faceva questo lavoro. Calcoliamo che L'isola lei l'ha fatta a gennaio di quest'anno. Nacque una simpatia, una conoscenza. Improvvisamente a inizio agosto 2018 ci siamo trovati in una situazione dove lei ha cominciato a vedermi in maniera diversa». Da Barbara D'Urso Alberto conferma che tra loro c'è stata una storia d'amore. «Certo, c'è stata una storia d'amore, voluta con insistenza da lei. C'è stata una storia tra noi, all'insegna di un rapporto vero, sincero e puro.. Lei non era famosa e neanch'io lo ero».



Erica Piamonte, il gesto di Taylor Mega per rinconquistarla spiazza tutti: «Siamo destinate a tornare insieme» Poi la storia sarebbe finita per un flirt di Taylor con il trapper Sfera Ebbasta. «Proprio nel momento in cui stavo avendo un coinvolgimento emotivo serio», ha raccontato il ragazzo.

