Eros Ramazzotti, amore a gonfie vele: il messaggio social di Dalila che manda in estasi i fan

Eros, nonno innamorato. Eros Ramazzotti è da pochi giorni diventato il nonno del piccolo Cesare, figlio di Aurora e Goffredo, ma al momento è ancora in giro per il suo tour per cui ha posticipato l'incontro. Ma nel giro del mondo a cantare non è da solo: con lui c'è la sua Dalila, la nuova fidanzata. Ormai i due non si nascondono più e, come la stessa Michelle Hunziker ha confermato durante il programma "Felicissima sera", Eros è felicemente fidanzato. E dall'ultimo post della sua Dalila si evince proprio questo.

Cosa ha pubblicato

«Storie di sbalzi climatici, fusi orari, aeroporti e amore» scrive Dalila su Instagram a corredo di un post dolcissimo dedicato all'avventura in corso con Eros. La nuova fiamma dell'ex marito di Michelle è in viaggio col cantante e sta seguendo gli stessi ritmi di Eros, che di certo non sono pacati. Ma non mancano gesti affettuosi e scherzi, come mostra nel post. Eros sorride, si baciano e si abbracciano chiamandosi "amore": segno che la storia procede a gonfie vele.

L'amore

Solo poco tempo fa, Eros Ramazzotti è uscito allo scoperto rivelando al suo pubblico di essere impegnato sentimentalmente. Con una Instagram story il cantautore ha condiviso una foto in cui si scambia un tenero bacio con la sua nuova fiamma e il messaggio «Auguri amore mio».