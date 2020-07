Enrico Brignano e Flora Canto al mare con Martina: «Un altro figlio? Ci dobbiamo sbrigare...»

Enrico Brignano, Flora Canto e la figlia Martina al mare. L’ex tornista di “Uomini e donne” ha approfittato di un moment odi pausa dal suo ruolo di inviata a “Ogni Mattina”, sul TV8 ed è partita per una giornata sotto al sole assieme al compagno comico e a Martina, che ha da poco compiuto 3 anni.

L’allegra famiglia è stata fotografata da “Nuovo” mentre si diverte sulle spiagge di San Felice Circeo e nel mentre Flora ha spiegato il suo punto di vista sul matrimonio con Enrico, che non arriva nonostante gli otto anni d’unione: “Tutti ce lo chiedono – ha fatto sapere alla rivista - ma non abbiamo quest’esigenza. Anche se forse dovranno, così avremmo una data da festeggiare visto che non abbiam ancora un giorno tutto nostro”.

Discorso diverso quello di allargare la famiglia dando un fratellino a Martina: “Non escludiamo niente, ma ci dobbiamo sbrigare. Enrico non è più giovanissimo e io ho 37 anni: considerando che nostra figlia è una sorta di ciclone, di energie non ce ne rimangono tantissime”.

