Kate Middleton è la più amata dai sudditi, batte anche la Regina Elisabetta: Meghan Markle scivola al sesto posto

È lei, Kate Middleton, la più amata dai sudditi britannici. La Duchessa, spesso criticata perché troppo algida e fredda, si prende la sua rivincita e si piazza al primo posto in un sondaggio del Mirror condotto su oltre quattromila lettori. Kate supera anche la Regina Elisabetta in persona, che si piazza al secondo posto dopo la reale nipote acquisita. Debâcle, invece, per Meghan Markle, che scivola addirittura al sesto posto: prima di lei c'è perfino la principessa Anna che, diciamocelo, non è proprio spessissimo agli onori delle cronache.

Kate Middleton ha ottenuto 1.600 voti favorevoli sui 928 di The Queen: seguono al terzo e quarto posto William e Harry, il cui trasferimento non è bastato a cancellarlo dal cuore dei sudditi (cosa che non si può di certo dire per la moglie Meghan). Fanalini di coda? Ovviamente Carlo e Camilla, che proprio non ce la fanno a entrare nelle grazie del pubblico: per Carlo solo 120 voti.

