Ennesimo smacco alla regina da parte di Harry e Meghan. La sovrana furiosa: ecco cosa è successo

Manca meno di un mese alla 'Megxit', l'uscita ufficiale del principe Harry e di Meghan Markle dalla famiglia reale britannica. La sensazione, tuttavia, è che l'attesa possa diventare sempre più lunga e piena di criticità. Il duca di Sussex e sua moglie, infatti, hanno commesso l'ennesimo sbargo nei confronti della nonna di Harry, la regina Elisabetta.

Se i precedenti, indubbiamente, non fanno pensare che corra buon sangue tra Meghan Markle e la regina, anche l'ultimo gesto dei duchi di Sussex sembra aver fatto infuriare la sovrana britannica. Il prossimo 9 marzo, infatti, si celebrerà la Giornata del Commonwealth e anche Harry e Meghan, come tutti i reali britannici, saranno chiamati a partecipare. La coppia ha risposto presente, come d'altronde aveva esplicitamente richiesto la regina Elisabetta, ma ha deciso di riservare l'ennesimo dispiacere alla nonna di Harry.

Come riporta il Sunday Times, infatti, Harry e Meghan saranno presto a Londra, ma hanno deciso di lasciare il piccolo Archie in Canada. La decisione avrebbe fatto infuriare la regina Elisabetta, che non vede il bisnipote dal giorno del battesimo (6 luglio 2019) e che avrebbe voluto rivederlo prima della 'Megxit'. Il figlio di Harry e Meghan, che su esplicita richiesta dei genitori non avrà alcun titolo nobiliare, non viaggerà a Londra ma rimarrà in Canada, accudito dalla sua 'tata' e da Jessica Mulroney, amica intima dell'ex attrice di Suits. La decisione, comunque, sembra aver creato un certo disappunto anche nel principe William, il fratello maggiore di Harry.

