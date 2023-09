Elisabetta Gregoraci, notte d'amore (e lavoro) a Taormina: «Posto stupendo. La granita, quella buona»

Dopo la Milano Fashion Week, Elisabetta Gregoraci è tornata a sorpresa a Taormina. La showgirl ha preso parte come testimonial ad un evento di moda e non ha potuto fare a meno di concedersi qualche svago in città, tra paesaggi mozzafiato e cibo squisito. Con lei, anche il fidanzato Giulio Fratini, con cui ha trascorso la notte in un albergo molto in voga nella città siciliana.

«Ragazzi una bellissima serata - ha detto la presentatrice sui social -.

La Sicilia per Elisabetta Gregoraci

«Questo è un posto meraviglioso che io amo particolarmente per diversi motivi in particolar modo perchè mi ricorda mia mamma, ho passato tutte le mie estati qui. Sono molto felice e poi caricherò tutte le foto che non ho potuto mettere e grazie per il vostro affetto eravate tantissimi qui in Sicilia», ha concluso la showgirl.

Alloggiando all'Hotel San Pietro di Taormina, la showgirl ha poi scritto questa mattina: «Colazione in questo posto stupendo». Poi granita al bar Bambar: «La granita quella buona buona».