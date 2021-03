Elisabetta Canalis e il video con il "meteo" su Instagram. I fan commentano: «È illegale!»

Elisabetta Canalis con un video conquista i follower su Instagram. La bella ex velina Elisabetta Canalis non dimentica i suoi fan e ha condiviso dal suo account social un video che ha subito ammaliato il pubblico maschile, che ha ricambiato con commenti molto positivi: “E’ illegale!”

ELISABETTA CANALIS E IL VIDEO SU INSTAGRAM

Elisabetta Canalis ha postato dal suo account Instagram un video in cui, con un vestito bianco lungo e trasparente e delle scarpe rosse col tacco, mette in mostra le sua forme davanti a delle grandi finestre. L’esibizione di Elisabetta è accompagnata dalla didascalia: “Nuvolosa” ed ha scatenato i suoi follower. A una pioggia di visualizzazioni sono arrivati diversi commenti, naturalmente favorevoli, che mettono in risalto la bellezza dell’ex velina, con frasi come “Si va beh..” e “Che gli vuoi dire”. Molti fan però sono concordi, la condivisione di Elisabetta Canalis è “Illegale”...

