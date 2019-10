Canalis-Corvaglia, il giallo della lite: «I problemi per il trasferimento in Italia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da tempo si parla del raffreddamento dell’amicizia fra Elisabetta Canalis Le due, amiche dei tempi in cui volteggiavano sul bancone di “Striscia la notizia”, erano inseparabili e avevano avviato anche un’attività imprenditoriale nel mondo del fitness insieme, ma all’improvviso sembrano aver rotto i rapporti.I motivi sono stati sempre avvolti nel mistero e nessuna delle due dirette interessate ne ha mai parlato apertamente. A dare qualche inizio arriva Giuseppe Candela per Dagosipia nella rubrica “A lume di candela” secondo cui alla base dell’allentamento ci sarebbero delle complicazioni nel business che hanno avviato insieme a seguito del ritorno di Maddalena in Italia: “La rottura tra le due ex veline non è mai stata confermata – si legge sul sito - non sono più apparse sui social insieme ed Ely si è lasciata andare a frasi sibilline.In realtà l'amicizia tra la mora e la bionda sarebbe entrata in crisi con il rientro in Italia di Maddy, come la chiamano in molti, che avrebbe creato qualche problema economico e di gestione all'ex amica con cui aveva aperto insieme una palestra a Los Angeles. Le due non si parlano più, riusciranno a far pace?”.