Elisabetta Canalis, l'intimo super sexy infiamma i social: «Dea scesa in Terra»

Elisabetta Canalis ha fatto sognare i suoi fan con degli scatti molto piccanti. Le foto in intimo trasparente pubblicate sul suo account social hanno creato non poco stupore. «2023 remixed», ha scritto la showgirl nella carrellata di immagine condivide con i follower su Instagram.

Tanti i commenti di affetto e i complimenti espressi da chi la segue. Ecco come hanno commentato la sua scelta.

Lefoto sexy

Non è la prima volta che la showgirl si mostra in abiti succinti o bikini e intimo mozzafiato. Questa volta, in una carrellata di foto condivise sui social, però, si è superata. L'intimo trasparente, infatti, lascia ben poco all'immaginazione e nonostante qualcuno si sia nuovamente indignato in quanto a pubblicarle sia comunque una mamma di 44 anni, Elisabetta Canalis ha davvero conquistato tutti.

I complimenti dei fan

«Sei da sempre la più bella», le ha scritto un utente su Instagram.

E, ancora: «Sei una dea scesa in Terra», ha commentato un altro account.

Nelle immagini mostra anche alcuni momenti della sua estete e in vacanza, in compagnia del suo cane e di sua figlia Skyler Eva, che il prossimo 29 settembre festeggerà i suoi 8 anni.