Elisabetta Canalis, costume nude look e décolleté esplosivo. Fan impazziti: «Sei illegale...»

Elisabetta Canalis , décolleté esplosivo e costume nude look. Fan impazziti: «Sei illegale...». L'ex velina sta trascorrendo qualche giorno in barca con il marito Brian Perri e la figlioletta Skyler al largo della Corsica, documentando tutto con foto e video su Instagram.

Ma è una gallery di scatti ad attrarre in particolare l'attenzione dei follower. Nelle immagini, Elisabetta Canalis indossa un costume intero nude look che non lascia spazio all'immaginazione. Il décolleté della showgirl fa impazzire i fan. «Sei illegale», scrive un utente. E ancora: «Finalmente un seno non rifatto, stupendo». «Sei bellissima».

«Navigazione in catamarano...», cinguetta maliziosa Elisabetta. Ed è subito boom di like.

