Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, prima foto insieme dopo Temptation Island

La prima foto ufficiale dopo Temptation Island. Manila Nazzaro pubblica lo scatto sui suoi profili social insieme a Lorenzo Amoruso, diventato "l'uomo ideale" dopo la puntata in cui ha giurato il suo amore per la compagna. «GRAZIE Ed ora è arrivato il momento di dirvi grazie per l’affetto e l’amore con cui ci avete sostenuto. Grazie all’incredibile famiglia di #TemptationIsland per aver creduto nel nostro #Amore e grazie alla Vita che ha regalato a me e Lorenzo una seconda possibilità». Parole belle e sincere che accompagno il selfie diventato subito virale nei social

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono stati i protagonisti assoluti dell'ultima stagione di Temptation Island. L'ultima puntata è stata la più vista di sempre in un'edizione che per la prima volta ha visto Vip e Nip insieme. Un cast azzeccatissimo e un montaggio perfetto hanno fatto di questa edizione una delle più riuscite di sempre.



Ultimo aggiornamento: 13:18

