Diletta Leotta, dopo il parto è già in formissima: «Back to work», e corre in palestra

Chi non vorrebbe avere anche solo metà dell'energia e del buon umore di Diletta Leotta? La conduttrice radiofonica nelle ultime ore si è mostrata nelle sue Instagram stories più in forma che mai. Finalmente ha ripreso il suo allenamento in palestra. Naturalmente, inutile dire che la conduttrice continua a godersi dolcissimi momenti di intimità al fianco della sua Aria, la figlia nata il 16 agosto (giorno del suo stesso compleanno) dall'amore con il fidanzato Loris Karius, portiere del Newcastle Utd. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Diletta Leotta e l'allenamento in palestra

Diletta Leotta nelle sue Instagram stories si è mostrata alle prese con una sessione di allenamento nella quale si evince già un fisico "perfetto". Piano piano Diletta Leotta sta riprendendo a pieno la sua quotidianità e le sue abitudini. Infatti, di recente la neo-mamma è tornata con entusiasmo al lavoro, conducendo su DAZN la puntata dedicata al derby Inter-Milan. «Back to work», sono queste le parole che Diletta Leotta ha scritto a corredo del video pubblicato nelle sue Instagram stories. Per la conduttrice si ritorna a lavoro in tutti i sensi.