Diana Del Bufalo, chi è il nuovo fidanzato. E lei spiega: «Non ha il parrucchino». Ecco perché

Diana Del Bufalo ha ritrovato l'amore tra le braccia di Patrizio. Il fidanzato dell'attrice, infatti, ha ricevuto una dolcissima dedica social per il suo compleanno. Non è la prima volta che viene mostrato l'uomo sull'account di Diana Del Bufalo, ma per i fan, già c'è qualcosa che non va.

Secondo i follower della cantante e attrice, infatti, un dettaglio fisico del suo compagno lascia un sospetto: ecco di cosa si tratta.

Patrizio, chi è e cosa c'entra il parrucchino

Sul nuovo fidanzato di Diana Del Bufalo si sa ben poco.

Non sembra avere un account social, non risulta avere precedenti esperienze nel mondo dello spettacolo e, grazie alla stessa attrice, oggi sappiamo che non ha il parrucchino.

Infatti, Diana Del Bufalo, dopo una dedica social ha spiegato ai fan che il suo fidanzato ha i capelli naturali. Molti utenti le hanno fatto notare che la capigliatura di Patrizio risulterebbe fittizia, ma la verità e che sono tutti capelli suoi. Un video lo "scagiona": in barca, capelli al vento, il parrucchino non vola.