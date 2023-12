Diana Del Bufalo arrestata a Londra: «Avevano un mitra, mi hanno preso il Dna e fatto foto segnaletiche». Cosa è successo

«Mi hanno arrestato» confessa Diana Del Bufalo al duo comico "Le Coliche", durante un'intervista su Youtube. La rivelazione della cantante e attrice di teatro, diventata famosa ad Amici di Maria De Filippi, ha sorpreso molto i ragazzi e il pubblico in ascolto perché si sarebbe trattato di un momento tragico e traumatico per la giovane. Ecco il racconto di quella giornata a Londra, quando fu arrestata all'aeroporto.

Il racconto

«Mi hanno arrestato, quattro persone con il mitra mi hanno scortato fuori dall’aeroporto, sono andata alla stazione di polizia.

Ma è stato bruttissimo perché mi hanno preso il DNA, mi hanno fatto le foto segnaletiche», ha raccontato Diana Del Bufalo durante l'intervista. Il momento risale al suo periodo londinese, quando la giovane aveva solo 19 anni e si era trasferita nella capitale inglese per fare esperienza e studiare.

Il motivo dell'arresto? L'attrice aveva con sè uno spray al peperoncino, regalatole dal papà.

«Mi sono portata lo spray al peperoncino a Londra. Ero andata a vivere a Londra, avevo 19 anni, mio padre me lo ha dato, 'guarda sei una signorina da sola, piccolina'. Quando poi sono tornata a casa per Natale, in aeroporto io non sapevo che era illegale avere lo spray al peperoncino, e io ce lo avevo nella borsa. In Inghilterra è illegale totalmente, in Italia no. A Scotland Yard sono schedata come potenziale… ma sai tipo quelle cose da film con la telecamera, la luce? Sì, tipo il verbale: 'Quindi tu odi il nostro paese?'. 'Ma no figurati sono venuta a studiare qua'. Io poi parlo bene inglese, ma io ero talmente sincera che ho detto: 'Io non capisco perché voi mi state…'. E' stato orrendo, perché ho detto: sono qui contro la mia volontà non avendo fatto nulla. Però loro hanno detto: 'Tu per noi avevi una pistola'. Cioè è considerata un'arma vera e propria», ha ricordato quel momento così difficile Diana Del Bufalo.

La cantante è rimasta molto sconvolta da quel momento, tuttavia è riuscita a cavarsela, anche se da allora fa molta più attenzione a ciò che porta con sé in valigia.