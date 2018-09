David Beckham, allerta calvizie? Pochi giorni dopo i capelli sono più folti

Belen Rodriguez, è già il dopo Andrea Iannone: col nuovo "cavaliere" prima cena e poi casa​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche gli uomini più sexy del mondo hanno gli stessi problemi di noi 'comuni mortali': chiedete, ad esempio, a, su cui si stanno rincorrendo diverse voci che vorrebbero l'ex calciatore inglese alle prese con una incipienteTutto è iniziato quando, 43 anni, era stato 'paparazzato' a Miami mentre si rilassava in piscina. Il taglio di, molto corto, sembrava rivelare un certo diradamento. In molti avevano sottolineato questo fatto, ma la risoluzione della foto non è ottimale ed era alquanto difficile stabilire se si trattasse effettivamente di un accenno diQualche giorno dopo, però,si è presentato a Hong Kong, per un impegno pubblicitario, con un taglio decisamente diverso: i capelli erano improvvisamente più folti e più scuri. Sembra abbastanza difficile che quel cambio radicale sia avvenuto naturalmente e in così poco tempo. È così che i maligni (e gli invidiosi) sono tornati a rilanciare con forza la tesi della calvizie, sostenendo chesi sia sottoposto ad un