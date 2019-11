Christian Vieri e Costanza Caracciolo col pancino, passeggiata con Stella in attesa della cicogna

Mentre sono indaffarati con la primogenita, Stella, che il prossimo 18 novembre spegnerà la sua prima candelina, sembra proprio che per Christian Vieri e Costanza Caracciolo la famiglia si allargherà di nuovo, ma non sarà un maschietto, come da desiderio già espresso dall’ex calciatore.

La coppia di sposini, è stato sorpresa da “Vero” mentre passeggia con la figlia nella carrozzina, orgogliosamente condotta dal papà. Costanza lo segue e indossa un piumino che sembra metter in mostra le prime forme “morbide”.



Il matrimonio fra Bobo e Costanza è stato molto "intimo" come ricorda Vieri: “Non mi tolgo mai la fede da quel giorno – ha spiegato in un’intervista a “Verissimo” - Eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina. Poi più avanti, magari faremo una festa con tutti”. Una scelta condivisa da Costanza che però, in futuro, non esclude di sposarsi anche in chiesa. “L’abbiamo deciso da un giorno all’altro, siamo andati in comune a informarci e poi ci siamo sposati. Magari se si dovesse convincere ci sposeremo anche in chiesa, forse quando Stella sarà più grande. Mi aspetto altro più avanti!”.

