Emma Marrone, baci e abbracci con gli amici dopo la paura per l'intervento

Una tranquilla serata in compagnia per Emma Marrone, nata artisticamente nel programma condotto da Maria De Filippi, “Amici”, e oggi cantante da primi posti in classifica. Un momento di serenità per Emma dopo la paura per l’intervento a cui è stata sottoposta qualche tempo fa. Paura ormai decisamente superata.

LEGGI ANCHE:

Emma Marrone a "Le Iene": «Ecco come ho scoperto di essere malata»





Lo spavento per Emma è stato grande, tanto da confessare “Si, ho paura, ma cerco di apprezzare quello che”. E intorno a lei la Marrone ha molte persone che le vogliono bene e che l’hanno aiutata a ritrovare il sorriso, prima la famiglia a cui è legatissima e poi gli amici. Come dimostrano gli scatti pubblicati da “Vero” infatti la cantante ha trascorso una serena serata in assieme a un gruppo di amici, con cui dimostra grande affetto.

Dopo l’intervento Emma aveva avuto subito parole coraggiose: “Sei tu che ci devi fare i conti. È stata la mia testa, il modo in cui mi sono proposta sin dall'inizio nei confronti delle situazioni. Sono una combattiva e ho sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno. Anche nei momenti più tremendi. Dico sempre che esiste un Karma. Se è successo a me, come succede a tanta gente, è perché doveva andare così e poi ci sarà un risvolto positivo, c'è sempre”.

Ultimo aggiornamento: 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA