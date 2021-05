Chiara Ferragni, l'influencer sbaglia outfit per il suo compleanno: pioggia di critiche sui social

E' finito il weekend lungo dei festeggiamenti per il 34esimo compleanno di Chiara Ferragni. Quattro giorni in un resort di lusso nella maremma Toscana trascorsi con gli affetti cari, il marito Fedez, i figli Leone e Vittoria e decine e decine di post. In trepitante attesa i fan dell'influencer degli outfit scelti per questa fuga nella natura. Ma qualcosa stavolta non è andato nel verso giusto. I follower rimangono delusi.

Gli outfit per il compleanno - Jeans, top corti (come quello di MIU MIu con fiori ricamati) abbinati a golf oversize. Non sono mancate le foto in bikini Calzedonia, di cui Chiara è testimonial. Ma come ripete da tempo l'imprenditrice digitale stessa è particolarmente felice per il suo seno in allattamento e non perde occasione per metterlo in mostra.

La tutina non è piaciuta - Ma stavolta la bellissima Chiara sembra aver sbagliato qualcosa. la tutina a fiori di Zara indossata per un pranzo nel giardino di una villa, non è piaciuta a tutti. Ad essere recriminato è stata soprattutto la scollatura: «Capisco la gioia di avere un seno più pieno - ma i capezzoli sono proprio di fuori» e ancora, «Ma il senso di indossare questa tutina?» e poi «Non voleva far vedere le zinne, no no».

Anche i medici commentano - Ma ad essere considerata veramente grave è una foto in cui Chiara mostra le scottature sulla schiena per essersi esposta al sole senza crema solare: «Preferirei ricordare che maggio è il mese dei tumori della pelle», «non è salutare» e infine anche i dottori intervengono sotto al post: «La ptotezione è importante aiuta noi medici a diffondere il verbo dell'SPF»

