Fedez, Chiara Ferragni: «Fiera di mio marito, coraggioso ad andare contro tutto e tutti»

Chiara Ferragni fiera del marito Fedez per il discorso fatto sul palco del concerto del Primo Maggio. «Devo dire che sono super fiera di Fedez, non potrei essere più fiera di così», dice l'imprenditrice digitale in una storia Instagram. «Avere il coraggio di andare contro tutto e contro tutti per dire quello che si pensa non è cosa da poco», aggiunge la Ferragni. La fashion blogger prende posizione al fianco del marito nella lotta per l'approvazione del Ddl Zan e ringrazia i fan per il supporto mostrato nei momenti immediatamente successivi al discusso monologo: «Vi sento tutti uniti ed è bellissimo sentire quanti sono stati toccati da questo discorso. È bellissimo essere uniti e cercare di cambiare le cose. Potere della condivisione».

