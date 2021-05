Chiara Ferragni compie 34 anni: la star social (più potente del mondo) che ha inventato le influencer e ora guarda alla televisione

L'ultimo regalo che si è fatta è entrare nel cda di Tod's. Mossa che ha portato la società quotata in borsa a balzare alle stelle: basti pensare che, dopo l’annuncio dell'ingresso di Chiara Ferragni il titolo a Piazza Affari ha guadagnato immediatamente l’11,5%. Amata o odiata da chi comunque sceglie di rientrare nei suoi 24 milioni di follower su Instagram, Chiara Ferragni che oggi compie 34 anni è il re mida della comunicazione: tutto quello che tocca diventa oro. E' stato così per Dior, che dopo aver firmato il suo abito da sposa ha incrementato vendite e seguaci virtuali con un Media Impact Value di 5,2 milioni di dollari e anche per gli uffizi di Firenze: è bastato un suo post sui social la scorsa estate per segnare un rialzo del 24% di visitatori rispetto al weekend precedente.

«Imprenditrice digitale», come ama definirsi lei stessa, ha creato una linea di abbigliamento, portato un film sulla sua vita al festival di Venezia, ma non ha peccato neanche sulla sua vita privata: si è sposata ed è diventata mamma di due bimbi, Leone e Vittoria, talmente belli da sembrare finti. Secondo Forbes è l'influencer più potente del mondo. E con il marito Fedez sempre più impegnato su temi sociali e politici, i "Ferragnez", come li hanno ribattezzati, formano una delle coppie più influenti d'Italia.

Il suo compleanno, che ha deciso di festeggiare in un resort nel verde delle colline toscane insieme a famiglia e amici, arriva subito dopo gli eventi legati alla presenza del marito Fedez al Concertone dell’ 1 maggio e alle sue dichiarazioni rivolte a Rai e Lega. Ma quello del 7 maggio si appresta a essere più che altro il primo compleanno da mamma bis di Leone il primogenito e della nuova arrivata la piccola Vittoria.

Il patrimonio

Il perché di tanto successo? La sua carriera è il risultato di dedizione e volontà. Ferragni ha più volte dichiarato di come il fashion system non sia stato - all'inizio - molto accogliente nei suoi confronti. Oggi è diventa una delle donne più influenti nel settore. Bella ma non così tanto da sembrare inarrivabile, viso acqua e sapone, outfit perfetti e sorriso smagliante l'hanno resa non solo molto amata e invidiata, ma anche ricchissima. Secondo quanto svelato dalla rivista americana il suo patrimonio ammonterebbe a 9 milioni di dollari. Un suo solo solo post varrebbe 60 mila dollari secondo la Instagram Rich List. Chiara si è sempre battuta contro il body shaming, promuovendo la libertà di apparire noi stesse senza filtri.

La donna che ha inventato le influencer

La Ferragni è la donna che ha creato la figura dell'influencer. Tante provano ad imitarla ma di Chiara ce ne è una. Studentessa della Bocconi quando muove i primi passi nel mondo della moda e del business, sviluppa immediatamente un fiuto infallibile per le tendenze e i nuovi linguaggi che carpiscono l’attenzione, sempre più labile, del pubblico di inizio millennio. Nel 2009 fonda il blog The Blonde Salad e inizia a farsi notare grazie ai post – ai tempi pionieristici – in cui, giocando sull’immagine/clone della bambola Barbie, indossa capi e accessori di culto. Gli stilisti si accorgono subito del suo potenziale e iniziano a invitarla alle sfilate e agli eventi delle fashion week. Nasce ufficialmente la figura dell’influencer.

L'impegno nel sociale

Quasi 200 mila persone in Italia e all’estero hanno contribuito e partecipato alla raccolta fondi on line lanciata dalla coppia Fedez-Ferragni per sostenere la costruzione della nuova terapia intensiva da campo dedicata all’emergenza sanitaria. La campagna, iniziata con una donazione di 100mila euro da parte della coppia sulla piattaforma di crowfunding Gofundme, ha raccolto in pochi giorni la cifra record di 4.323.650 euro. Per il loro impegno Chiara e Fedez, hanno ricevuto l'ambrogino d'oro, l'omoreficenza data dalla città di Milano.

La serie tv

Stando alle ultime indiscrezioni pare che la coppia da 33 milioni di follower sarà protagonista di un nuovo docu-reality su Amazon Prime Video dove condividerà con il pubblico le proprie giornate, sempre divise tra la cura dei figli, i lavori di Chiara e i progetti musicali di Fedez. E neanche a dirlo sarà sicuramente un successo record.

