Chiara Ferragni, la rivelazione “choc” su Fedez: «Ero terrorizzata...»

Chiara Ferragni, negli ultimi giorni, sta rivelando dettagli inediti sulla sua vita privata. Nelle sue confessioni social ha raccontato la storia che c'è dietro la scelta dei nomi dei figli, Leone e Vittoria, poi ha parlato della prima volta che ha visto Fedez in una foto. Nelle ultime ore, la queen delle influncer, ha condiviso con i suoi followers su Tik Tok, un altro importante retroscena: la prima conversazione con Federico, le sue impressioni e le sue paure.

Chiara Ferragni e la rivelazione sul marito

La coppia più seguita e amata del momento si è conosciuta nel 2015, quando entrambi erano ancora fidanzati con altri partner. Nel 2016, galeotto fu il singolo di Fedez 'Vorrei ma non posto', dove cita Chiara Ferragni. «Dopo aver ascoltato la canzone penso che era stato carino a menzionarmi, ma non so perché non gli ho proprio scritto. Non mi è proprio passato per la mente, forse perché avevo un po’ i miei ca**i. Nemmeno lui mi ha scritto. A luglio 2016 torno in Italia per lavoro e per fare delle vacanze con la mia famiglia e sento ‘Vorrei Ma Non Posto’ dappertutto. Ovunque andavo sentivo sempre questa canzone e sentivo sempre il mio nome e mi faceva super ridere», ha spiegato l'imprenditrice digitale, che rivela: «Così una sera, quando ancora non c’erano le Instagram Stories, c’era Snapchat, stavo tornando da una cena con le mie sorelle, c’era la canzone in radio e io faccio uno Snap di me e le mie sorelle che cantiamo la canzone. Lui subito dopo fa uno Snap in cui dice “Chiara grazie che stai supportando la canzone, dobbiamo limonare. Probabilmente era ubriaco con i suoi amici. A quel punto inizio a seguirlo».

Le prime impressioni e la paura di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha rivelato, ai suoi ventisette milioni di follower, di essersi fatta prendere, in un primo momento, da dubbi e timori nel dare il via alla frequentazione con Fedez: «Inizio così a scrivergli perché tutti su Twitter mi scrivevano che Fede aveva detto che voleva limonarmi. Gli scrivo e gli dico “Ma cos’è questa storia che mi vuoi limonare?”. Lui lì diventa un po’ più serio e iniziamo a parlare su Instagram e mi chiede subito di uscire». E spiega: «Io ero single, ma non pensavo assolutamente potesse essere il ragazzo per me, non so perché. Mi piaceva e mi sembrava una persona molto onesta. Gli avrei detto di sì, ma le agende non combaciavano e avevo il terrore di farmi paparazzare con lui, perché non volevo farmi fotografare con qualcuno se non era una storia seria. Non volevo creare gossip inutile. Le agende poi non combaciavano e ci siamo detti che ci saremmo sentiti a settembre».