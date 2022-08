«Claudia Cardinale ricoverata in una casa di riposo contro la sua volontà»: l'indiscrezione choc

Claudia Cardinale vive in una casa di riposo e non più nel suo appartamento di Parigi. L'indiscrezione sull'attrice icona del cinema italiano non proviene dal suo staff né da fonti ufficiali, ma a lanciare l'allarme sarebbe stata una sua amica romana. Questo è quanto riporta Dagospia: «Sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese».

Che fine ha fatto Fedez? Scomparso da Instagram, l'ultimo post

L'ultimo post su Instagram

Nuove ombre sulla vita dell'attrice, 84 anni, che in 60 anni di carriera ha attraversato tutti i generi cinematografici con incursioni nel mondo del canto ed è sempre stata impegnata nella difesa dei diritti dei più deboli. Ad infittire il mistero, l'account Instagram di Claudia Cardinale, il cui ultimo aggiornamento risale al 26 aprile. Un fotogramma tratto dal film "La ragazza con la valigia" pubblicato pochi giorni dopo la morte di Jaques Perrin, con lei nello scatto. E la didascalia "Silence", silenzio.

Il viaggio a Tunisi

Dopo quella data, la Cardinale ha preso parte a un evento pubblico a maggio, a Tunisi. La città in cui è nata le ha reso omaggio intitolandole una strada a La Goulette. «Sono molto onorata», disse in quell'occasione. Poi più nessuna apparizione pubblica.