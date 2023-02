Chiara Ferragni e Fedez separati in casa? L'indiscrezione: «Lui dorme sul divano». Gli indizi social

Chiara Ferragni e Fedez, emergono nuovi dettagli sulla crisi di coppia più chiacchierata delle ultime settimane. Dopo la finale del Festival di Sanremo e quel tanto discusso bacio tra il rapper e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston sulla rete non si parla d'altro.

Secondo le indiscrezioni e gli indizi che trapelano dai loro account social, sembrerebbe infatti che i due stiano vivendo una crisi di coppia. A riportare un nuovo pettegolezzo ci ha pensato Vanity Fair che, secondo fonti vicine alla coppia, scrive: «la situazione è critica».

Il nuovo dettaglio

Si legge su Vanity Fair che il papà di Vittoria e Leone «in questi giorni dorme sul divano - nel famoso attico dei Ferragnez di CityLife a Milano - in attesa di una riconciliazione». Non sembrerebbe una cosa così assurda dato che i due non condividono più foto insieme.

Fedez è sparito dai social, o quasi. È tornato solo per attaccare Mario Giordano e il team di Fuori dal Coro, colpevoli di svolgere un servizio (poi smentito) su Fedez e il suo orientamento sessuale. E in quelle stories pubblicate su Instagram i fan, tanto affezionati alla coppia, hanno notato che la breve apparizione del rapper è stata fatta direttamente dal salotto del prestigioso attico a CityLife. Dunque, Chiara e Fedez vivono nella stessa casa ma dormono ancora nello stesso letto?

Chara Ferragni, tuttavia, sembra non abbia tempo per occuparsi della macchina infernale del gossip. L'imprenditrice digitale continua a condividere foto e video sui social ma in contesti strettamente legati al lavoro e alla famiglia: nelle foto appaiono i due figli, le sorelle, la mamma, le amiche... ma di Fedez nessuna traccia.

Nel frattempo, l'uscita per la seconda stagione della serie The Ferragnez è slittata, pare che la coppia abbia chiesto ad Amazon Video una pausa dalle riprese.