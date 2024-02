Costume di Carnevale ispirato a Chiara Ferragni: lei vestita da pandoro ammanettata a lui (militare della Finanza). «Offerta in beneficenza»

Da influencer testimonial di grandi marchi d'abbigliamento a fonte di ispirazione per il costume di Carnevale (di coppia). Sempre di vestiti si tratta, in qualche modo, per Chiara Ferragni. L'imprenditrice che sta vivendo un momento a dir poco turbolento dopo la multa dell'Antitrust per l'affare Pandoro Pink Christmas di Balocco, è stata suo malgrado la protagonista in piazza San Marco a Venezia durante il fine settimana di travestimenti.

Chiara Ferragni, il vestito di Carnevale

Sui social è rimbalzata la foto di un originale travestimento di coppia ispirato a Chiara Ferragni e al "Pandoro gate".

I protagonisti sono due ragazzi, lei nelle vesti di pandoro, lui di militare della Guardia di Finanza. Il costume della ragazza, vestita di rosa e con i capelli raccolti in due codini, consiste in una confezione del dolce incriminato, reso ancora più ironico da una cassetta per raccogliere le offerte sulla quale campeggia la scritta: «Offerta libera, il ricavato sarà devoluto in beneficenza». Al suo fianco, legati da delle manette, un ragazzo travestito con un costume da finanziere.

Carnevale sul pezzo pic.twitter.com/wYPlszDn65 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 4, 2024

Il travestimento

Le immagini del costume ispirato al Pandoro gate di Chiara Ferragni sono immediatamente diventate virali sui social. E se molti l'hanno trovato geniale, capace di coniugare come da tradizione del Carnevale l'attualità alla burla, altri hanno trovato di cattivo gusto l'ironia su una vicenda tanto complessa.