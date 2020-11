Alessia Merz a Domenica Live, ecco che fine ha fatto: «Ho lasciato la tv per i miei figli»

A diciott’anni protagonista di Non è la Rai e poi Velina a Striscia la Notizia, Alessia Merz è stata anche conduttrice e attrice in film come Panarea e Paparazzi, fino a quando non è stata scelta al posto di Angelina Jolie in Jolly Blu. Nel 2004 un reality e poi il matrimonio con il calciatore Fabio Bazzani, due figli e il lento e progressivo abbandono della ribalta: «Stefano Salvati ha scelto me al posto di Angelina Jolie, ma a lei è andata bene comunque. Ho sdoganato l’idea del calciatore e la velina».

Tanto divertimento ma anche competizione per emergere in Non è la Rai: «Ambra era bravissima, l’ho sostituita tre giorni e non era facile avere l'auricolare e seguire le indicazioni di Gianni Boncompagni in diretta, massima stima per lei. Ma nel programma non è stato sempre tutto rosa e fiori. Non c’era rivalità ma selezione naturale, solo con autostima e gran carattere potevi sopravvivere. In due mesi sono arrivata nella cerchia che conta, quella del contratto in esclusiva. Il vero problema era lo sgomitare dei genitori, che facevano a gara con le inquadrature. Partiva dai genitori la competizione. 140 donne insieme, ragazze oltretutto, molto agguerrite, ti fa il carattere».

Colpo di fulmine e il matrimonio, e il vero motivo per cui ha lasciato la tv: «Ero appagata di tutto quello che avevo fatto e volevo curare i miei figli. Sono a-social, i miei figli mi prendono in giro, non ho un profilo social. Mi sono dedicata alla famiglia, ma ogni tanto mi piacerebbe tornare e ricominciare, ora che i miei figli sono cresciuti».

