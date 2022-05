Cesara Buonamici, il sì a Joshua Kalman dopo 24 anni e la festa tra le colline toscane: le foto delle nozze

Cesara Buonamici ha detto sì a Joshua Kalman dopo 24 anni di fidanzamento a Fiesole e poi ha festeggiato in stile country tra le colline toscane. Molti i volti noti del Tg5 che erano presenti alla cerimonia e al ricevimento. La storica giornalista e conduttrice, infatti, ha dato appuntamento agli amici più cari nella tenuta di famiglia nella frazione di Montebeni.

«Quanti ricordi bellissimi abbiamo insieme cara Cesara - ha scritto Cristina Parodi a corredo delle immagini pubblicate sui social - in quegli anni in cui non si facevano foto coi telefonini e ci si parlava per davvero guardandosi negli occhi, senza mandare messaggi: 27 anni dopo il mio matrimonio è arrivato il tuo. Le cose importanti si possono aspettare a lungo. Sono felice di dividere di nuovo con te una promessa d’amore».

La celebre giornalista e conduttrice del Tg5, 65 anni, e il medico israeliano si sono conosciuti più di vent'anni fa a Roma. La coppia ha scelto di giurarsi eterno amore proprio a Fiesole in quanto città natale della giornalista, la quale ha dichiarato: «Questo è il posto giusto per il nostro matrimonio».

