Juliana Moreira è cittadina italiana: «Grazie per avermi accolta». L'emozionante giuramento in comune

Juliana Moreira è diventata cittadina italiana a tutti gli effetti. A distanza di diciotto anni dal suo arrivo in Italia, la showgirl brasiliana ha prestato giuramento davanti alla sua famiglia e all'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano, facendo trasparire un mix di emozioni e sorrisi. Il momento è stato ripreso da un video che poi la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram con a corredo una didascalia nella quale ha espresso una sua riflessione riguardo al momento.

Juliana Moreira su Instagram

«E da oggi anche metà italiana senza dimenticare le mie origini brasiliane da un mix di paesi, ma ricordando in questo momento anche tutti i miei antenati che arrivano dalla guerra in un lontano brasile - ha scritto Juliana Moreira a corredo del video pubblicato sul suo profilo Instagram -.

Quando dicono extracomunitari in modo dispregiativo io ricordo sempre questa cosa, che nel periodo della guerra per fortuna di tantissimi hanno trovato il Brasile e che per me tutto il mondo è paese. Dovremmo rispettarci di più e essere meno pregiudizio con il prossimo».

Poi, la showgirl ha concluso con: «Grazie Italia per avermi accolta».