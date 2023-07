Ilary Blasi in crisi con Bastian e con Mediaset? In vacanza da sola, forse non sarà riconfermata all'Isola dei Famosi

Dopo la fine dell'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Marco Mazzoli, Ilary Blasi si è presa alcuni giorni di vacanza per riposarsi, lontana dai figli e dall'Italia. Mentre Chanel, Cristian e Isabel stanno trascorrendo dei giorni indimenticabili in America, tra Hollywood e Las Vegas, con papà Francesco Totti e la sua fidanzata Noemi Bocchi, la conduttrice Mediaset ha deciso di lasciare tutti senza parole e di partire (forse da sola?).

Ilary Blasi in vacanza oltreoceano

Ilary Blasi è solita scegliere mete molto lontane da casa quando si tratta di prendersi una lunga vacanza per scappare dai paparazzi e dalla pressione mediatica. In questi giorni, infatti, si stanno delineando i nuovi palinsesti Mediaset e a breve si scopriranno i programmi confermati, con annessi conduttori (nuovi o vecchi), i programmi bocciati e quelli nuovi che approderanno nella rete da settembre.

L'attenzione su Ilary Blasi è alle stelle, soprattutto dopo l'annuncio della rottura tra Barbara d'Urso e Pomeriggio 5. La presentatrice, infatti, non condurrà il suo storico programma. Cosa accadrà, quindi, a Ilary Blasi? Verrà riconfermata per L'Isola dei Famosi? In molti pensano di no, e la conduttrice ha preferito prendere un aereo verso una meta lontana per rilassarsi.

La meta di Ilary

Ilary ha scelto di volare verso il Brasile, più precisamente a Rio de Janeiro, per rilassarsi. Ma i fan continuano a chiedersi se la conduttrice romana sia da sola o in compagnia del suo fidanzato Bastian Muller. Sono giorni, infatti, che si rincorrono le voci di una presunta crisi, ma nessuno dei due ha ancora confermato o smentito la notizia.

Forse Ilary a breve pubblicherà un selfie con lui, non ci resta che aspettare.