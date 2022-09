Cecilia Rodriguez, il mistero del malessere e l'assenza dai social insospettisce i fan: «È incinta?»

Problemi di salute per Cecilia Rodriguez. Non era passata innoservata ai fan la sua assenza dai social: la fidanzata di Ignazio Moser, infatti, si era presa una piccola pausa per concentrarsi su sé stessa. Nelle ultime settimane Cecilia aveva dichiarato qualche piccolo dettaglio del suo stato di salute, dicendo di non essere stata bene e che questi problemi non le stavano dando tregua, la showgirl argentina infatti si è vista costretta a saltare alcuni importanti impegni di lavoro e a restare a letto.

«Non sono stata bene»

A rivelare il motivo dell'assenza è la stessa Cecilia tramite i social. Con una serie di Instagram stories, che la ritraggono in pigiama a casa, l'argentina ha comunicato ai fan gli ultimi avvenimenti riguardo il suo stato di salute. Alcuni utenti avevano ipotizzato che la sua assenza potesse essere collegata ad una possibile gravidanza, ma la sorella di Belen è tornata per rompere il silenzio e per spiegare la verità senza entrare troppo nei dettagli: «Volevo solo comunicarvi che sono ufficialmente a dieta. Una dieta non per dimagrire ma una dieta per guarire, ho fatto anche la rima. Niente volevo dirvi come avete visto nelle settimane scorse, che non sono stata bene è arrivato il momento che io appunto mi prenda cura di me. E quindi niente, dieta specifica: sarò brava, farò la brava».

Cecilia Rodriguez non è entrata nel vivo dei dettagli e non ha specificato il genere di malessere ma molto probabilmente ha dovuto fare i conti con qualche disturbo gastro intestinale che ora richiede un corretto piano alimentare, tramite una dieta specifica che la porterà a risolvere i suoi problemi di salute.