Brad Pitt non ha ancora presentato Ines De Ramon ai figli: ecco il motivo

Quando Brad Pitt e Angelina Jolie hanno annunciato la fine del loro matrimonio, molti fan della coppia hanno smesso di credere nell'amore. Da quel momento in poi sono arrivati i primi problemi senza fine riguardo all'affidamento e le accuse di violenza. Da allora entrambi hanno preso due strade diverse. Infatti, Brad Pitt oggi ha una nuova fidanzata: Ines De Ramon. I due sono stati fotografati per la prima volta insieme ad un concerto di Bono a Los Angeles e da quel momento la coppia resiste sempre di più. Tuttavia, stando ad alcune indescrizioni l'attore non avrebbe presentato ancora la sua fidanzata ai suoi figli. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Brad Pitt e Ines De Ramon

A quanto pare Brad Pitt non avrebbe presentato Ines ai suoi figli Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox. Il motivo? Secondo la testata Us Weekly l'attore vuole dare il giusto tempo alle cose. «Brad Pitt non ha fretta - si legge dal tablod statunitense -.

Non è che non ami Ines, vuole solo assicurarsi che la relazione vada ancora avanti prima di fare quel passo importante. Non vuole spingere troppo le cose ma preferisce che accadano in maniera naturale».