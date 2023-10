Stefano De Martino, la cena di compleanno con Martina Trivelli (svelata dagli amici): le foto sui social

Stefano De Martino ha festeggiato il suo compleanno con una cena insieme agli amici più intimi, al ristorante di Claudio Antonioli e tante risate. Sono pochissime le foto di ieri sera, 3 ottobre, ma in uno scatto spuntato sulle storie Instagram di un suo amico si può notare una tavola imbandita e numerosi amici pronti a festeggiarlo e a cantargli "Tanti auguri".

Ad aver catturato l'attenzione dei fan è stata la ragazza dai capelli castani seduta accanto a lui. Di chi si potrebbe trattare? Forse di Martina Trivelli?

Stefano De Martino e lo sfottò degli amici

Gli amici di Stefano De Martino hanno voluto prendere in giro l'ex ballerino di Amici con una storia su Instagram in cui, dopo aver immortalato la tavola e tutti gli invitati (compresa la ragazza accanto a lui), disegnano un cuore bianco su quella che parrebbe essere una nuova coppia appena nata: Stefano De Martino e Martina Trivelli.

Il conduttore non ha confermato, nè smentito nulla, ma i due sono spesso stati colti dai paparazzi in atteggiamenti intimi, in giro a Milano. Che sia sbocciato l'amore per Stefano, dopo il tira e molla con Belen?

Chi è Martina Trivelli

La presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino ha 26 anni ed è originaria di Pescara, anche se vive e lavora a Milano.

A quanto pare non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, ma lavora come Retail Specialist per la casa di cosmetici Filorga. Nonostante non viva sotto i riflettori, Martina vanta comunque un discreto seguito sui social, con oltre 11mila follower su Instagram, con i quali condivide momenti della sua quotidianità insieme a foto e video di viaggi.

Il compleanno con Santiago

Stefano De Martino ha trascorso l'intera giornata del suo compleanno