Angelina Jolie ha un nuovo fidanzato? Ecco l'uomo che l'ha stregata

Dopo il matrimonio con Brad Pitt, Angelina Jolie ha fatto fatica a voltare pagina. Mentre il suo ex marito si gode la relazione con Ines de Ramon, ormai da qualche mese, adesso arriva la notizia che anche la star di Hollywood più desiderata al mondo ha un nuovo fidanzato. A scatenare il gossip in tutto il mondo ci hanno pensato i paparazzi del settimanale Chi, riusciti a «pizzicare» l'attrice con la sua nuova fiamma.

«Non è più single»

Angelina Jolie non sarebbe più single. L'ex moglie di Brad Pitt avrebbe iniziato a frequentare David Mayer de Rotschild. I due sono stati pizzicati insieme a Malibu, dove si sarebbero concessi un pranzo da Nobu durato ben tre ore. Le foto scattate all'uscita del ristorante li mostrano belli e sorridenti. Nessun atteggiamento intimo, per il momento. Secondo quanto rivelato, infatti, il loro sarebbe un flirt appena iniziato, ma un argomento li accomuna: la difesa per l'ambiente, una crociata che Angelina ormai sposa da anni, insieme a quella della violenza sulle donne. Ma la curiosità sull'uomo che è riuscito a stregare Angelina Jolie è sempre più alta...

Chi è David?

David, ha 44 anni, tre in meno dell'attrice, ed è il figlio del banchiere Sir Evelyn de Rothschild: la sua famiglia è considerata una delle più elitarie e ricche della Gran Bretagna e del mondo. David Mayer de Rotschild si è fatto un nome da solo, trasformando in lavoro la sua passione per la natura e gli animali. Ad esempio, a 26 anni ha attraversato l'Antartide a piedi e con gli sci trascinato dagli aquiloni e un anno dopo ha attraversato il Polo Nord entrando nel guinness dei primati. Nel 2010 ha fatto parte dell'equipaggio della Plastiki, una barca composta da 12.500 bottiglie di plastica, con la quale è riuscito a compiere un viaggio di 12.875 chilometri, da San Francisco a Sydney, con l'unico obiettivo di «sensibilizzare sull'inquinamento degli oceani». Poco e niente si sa della sua vita privata: fino a qualche tempo fa risultava sposato con Karina Deyko.

Foto Chi

Volta pagina

Dopo la separazione da Brad Pitt, avvenuta nel 2016, Angelina Jolie non ha più avuto storie d'amore importanti. Una scelta ben precisa per dedicarsi ai sei figli e al lavoro. Ma adesso Angelina sembra essere pronta ad accogliere un nuovo uomo nella sua vita.