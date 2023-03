Antonella Fiordelisi: «Con Edoardo Donnamaria ho pensato di diventare mamma»

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria fanno sul serio. Ospite di Casa Chi e intervistata da Azzurra della Penna e Valerio Palmieri con la presenza di Sophie Codegoni, Antonella Fiordelisi ha confessato che dopo il GfVip ha ritrovato la serenità grazie all'amore del suo compagno.

Antonella ed Edoardo, infatti, starebbero pensando di mettere su famiglia. Anche se vogliono fare le cose con calma: «Non riusciamo più a separarci, tra Milano e Roma siamo sempre insieme», ha detto Antonella.

Antonella Fiordelisi e le dichiarazioni su Edoardo

In merito al desiderio di diventare mamma e di avere un figlio insieme ad Edoardo Donnamaria, Antonella ha detto: «In realtà ne avevamo parlato anche in Casa, la nostra è una storia importante e abbiamo pensato anche in futuro di andare oltre. Io ho già pensato di diventare mamma, ma l’ho pensato solo con lui. Edoardo, invece, me l’aveva già detta questa cosa».

Rapporti poco sinceri

L'ex vippona ha confessato che uscita dal Grande Fratello Vip ha avuto modo di capire che alcuni legami dentro la Casa non erano sinceri: «Onestamente non mi aspettavo un simile comportamento da Giaele De Donà, ultimamente avevamo legato quindi uscita dal reality show non mi aspettavo di sentire determinate falsità». Poi, spiega: «Alcuni vipponi godevano nel vedermi stare male, io queste persone non le vorrei mai accanto nemmeno per andare a prendere un gelato».

Alla domanda su chi spera vinca il GfVip, Antonella risponde senza pensarci due volte: «Spero vinca Nikita Pelizon, se lo merita».