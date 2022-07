Bianca Atzei e Stefano Corti aspettano un figlio. Il dolce annuncio social

«Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore..» così Bianca Atzei e Stefano Corti annunciano sui social la splendida notizia dell'attesa del loro primo figlio. Cicogna in arrivo per la bella cantante sarda, fidanzata con la Iena dal 2019. Galeotto fu il concerto di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, da lì inseparabili, la coppia è andata sin da subito a convivere a Milano, affiatati e innamorati più che mai ora sono pronti a incoronare il sogno di una famiglia.

L'annuncio di Bianca e Stefano

In vacanza a Ibiza, lei si mostra su Instagram in bikini con il pancione in bella vista, mentre lui lo prende tra le mani e lo bacia. Felici ed emozionati, la foto fa subito il giro del web che scatena la gioia dei fan. Tantissimi i commenti di auguri e congratulazioni per i futuri genitori. Un'emozione unica, soprattutto dopo l'esperienza traumatica dell'aborto spontaneo che ha subito lo scorso ottobre Bianca Atzei. La perdita del bambino, alla terza ecografia, è stato un duro colpo da superare per la coppia, un lutto difficile da elaborare e affrontare.

Per Bianca e Stefano è arrivato il momento di tornare a sorridere, di godersi a pieno il momento più bello della loro vita, il regalo più grande che l'amore possa fare, quello di un figlio. Congratulazioni ai prossimi genitori.