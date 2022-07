Belen Rodriguez sbotta contro la vip che corteggia Stefano De Martino: «Non allargarti, è mio marito»

Belen Rodriguez avrebbe discusso con una donna famosa che stava facendo gli occhi dolci a Stefano De Martino. La coppia, tornata insieme per la terza volta, sembra stia vivendo un momento veramente felice insieme al figlio Santiago e alla bambina di Belen avuta dall'ex Spinalbese. Non mancano però le corteggiatrici di Stefano che pare abbiano acceso la gelosia della showgirl argentina.

ha scritto Giuseppe Candela su Dagospia, Belen avrebbe detto a una donna famosa, che ci avrebbe provato con De Martino di ‘non allargarsi troppo perché Stefano è suo marito’. La Rodriguez non ha mai nascosto di essere gelosa del marito e pare che tra i due sia proprio questa passionalità a fare da collante. La stessa conduttrice aveva confessato che tra tutti i suoi partner Stefano è quello da cui si sente più attratta e con cui c'è maggiore intesa sessuale.

Non sempre le cose sono andate bene e in passato lo ha confessato anche la Rodriguez: «Forse è l’uomo che più mi ha fatto soffrire, può anche essere che mi abbia tradita. Voglio essere sincera e dico che anche lui ha sofferto tanto per colpa mia. Bisogna ammettere le cose come stanno». Entrambi però hanno sempre ribadito come il loro legame, al di là delle incomprensioni e dei lascia e prendi, sia molto forte: «Io per lui ci sarò sempre e lo stesso vale per lui e di questa cosa ne sono sicura. Ci arrabbiamo e poi torna tutto come prima».