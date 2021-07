Bernardeschi e Veronica Ciardi, il matrimonio dopo il momento peggiore: «Uscivamo da storie tossiche»

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si godono i loro primi giorni da marito e moglie. Dopo il matrimonio a Carrara della settimana scorsa, subito dopo la vittoria dell'attaccante azzurro agli Europei, i due si raccontano in un'intervista al settimanale Chi. E annunciano l'arrivo di un altro bebè, che farà compagnia alle altre due figlie Deva e Lena: «Alle nostre figlie insegneremo che bisogna salutare il sole, che la vita oggi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi sta vivendo, è un dono prezioso, che bisogna vivere sempre nella verità. E annunciamo che... la famiglia si allargherà ancora!».

Bernardeschi e Veronica raccontano gli alti e bassi della loro relazione, sbocciata in un momento complicato: «Uscivamo entrambi da due storie “tossiche”: ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello. C’è voluto molto tempo, ma eccoci qui». Il matrimonio arriva dopo una proposta di nozze inizialmente rifiutata due anni fa durante un viaggio alle Bahamas, come raccontato da Veronica Ciardi: «La solita paura mi ha fatto dire un ‘sì’, che però era un ‘ni’, che poi è diventato ‘no’. Le nostre anime non erano pronte. E poco dopo… Dal paradiso all’inferno. Ci siamo lasciati».

