Belen Rodriguez e Stefano De Martino inseparabili: vacanze nella baita a Courmayer

Vacanze sulle nevi per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Belen lascia temporaneamente Milano per motivi lavorativi e viene raggiunta proprio da Stefano, con cui poi trascorre una breve e romantica vacanza sulle nevi di Courmayeur.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez (Chi)

Stefano De Martino e Belen Rodriguez inseparabili

Ormai non sembrano esserci più dubbi sul ritorno di fiamma per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo essersi lasciati (per la seconda volta) Belen ha avuto una relazione, ormai conclusa, con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la sua prima figlia femmina, Luna Marì.

Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese e Luna Marì (Instagram)

Da tempo però Belen e Stefano sono tornati a esser inseparabili, come confermato le immagini pubblicate da “Chi”. La showgirl argentina era infatti partita per Courmayeur per motivi di lavoro ed è stata raggiunta proprio da De Martino: la coppia ha trascorso una piccola e romantica vacanza in una baita sulle nevi, fra baci e risate…

