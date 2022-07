Belen Rodriguez e Stefano De Martino lo hanno fatto di nuovo. La showgirl argentina e il presentatore partenopeo sono spariti di nuovo dai social. I due non hanno pubblicato niente per più di 24 ore e c'è già chi ipotizzava l'ennesima crisi tra i due. Ma a smentire le malelingue ci hanno pensato proprio i loro fan che li hanno beccati insieme in una fuga d'amore a Ponza.

Belen aveva già smentito la crisi tra i due pochi giorni fa quando, nei camerini di Tu Si Que Vales, aveva annunciato di avere il Covid e «per le cavolate che hanno detto» ma, si sa, il gossip e i rumors quando si tratta della coppia Rodriguez e De Martino faticano a esaurirsi. Così sono bastate 24 ore di inattività su Instagram a risvegliare le malelingue. Ma, alla faccia di chi vorrebbe una loro nuova separazione, i due sono tornati insieme ufficialmente e sembrano più innamorati che mai. E così, se non raccontano loro le loro giornate, ci pensano i fan a paparazzarli. Nelle Instagram Stories di Deianira Marzano sono state condivise le foto della coppia che si gode la fuga d'amore tra le acque cristalline di Ponza.

Le foto con i fan

Da qualche ora Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono praticamente assenti dai social. La showgirl argentina, dopo aver trascorso diverse giornate sull’Isola di Albarella insieme alla sua famiglia, ha preso un volo che l’ha portata a Napoli, e più precisamente a Ponza, dove ad attenderla c’era l’ex marito, e attuale compagno, Stefano De Martino.

I due sono tornati insieme dopo la fine della storia d’amore tra Belen e Antonino Spinalbese. Ora che hanno ritrovato la serenità, non possono assolutamente fare a meno l’una dell’altro, e per questo stanno sfruttando ogni momento dell’estate per stare insieme. Anche se sui social non hanno condiviso nulla di questo fine settimana d’amore, non si sono sottratti a qualche foto con i fan.

Stefano De Martino (beccato) esce allo scoperto

E, adesso, che i due sono stati scoperti e «beccati» dai loro fan, Stefano De Martino è tornato a condividere sui social una foto che lo ritrae con la maschera pronto a immergersi nel mare di Ponza. Nessuna didascali, solo il riflesso delle lenti della maschera che immortalano un tramonto da sogno visto insieme alla sua amata, a bordo dello yatch. Le parole in questo caso non hanno importanza, quando sboccia l'amore e si ritrova la serenità bastano gli sguardi.